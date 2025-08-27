به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در آئین افتتاح کارخانه بستهبندی آب آشامیدنی در شهرستان عسلویه با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای دولت است و امروز در شهرستان عسلویه، طرحهای اقتصادی و عمرانی به بهرهبرداری میرسند.
استاندار بوشهر یادآور شد: امسال به نام سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده و اجرای طرحهای اقتصادی و تولیدی جزو محورهای فعالیت استان است و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم
زارع بیان کرد: شرکتهای مستقر در پارس جنوبی، از تولیدات شرکتهای بومی استان، بیشتر خرید کنند تا شاهد رونق تولید و تثبیت اشتغال باشیم.
