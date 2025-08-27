  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی از تولیدات بومی استان خرید کنند

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی، از تولیدات بومی استان بیشتر خرید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در آئین افتتاح کارخانه بسته‌بندی آب آشامیدنی در شهرستان عسلویه با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای دولت است و امروز در شهرستان عسلویه، طرح‌های اقتصادی و عمرانی به بهره‌برداری می‌رسند.

استاندار بوشهر یادآور شد: امسال به نام سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده و اجرای طرح‌های اقتصادی و تولیدی جزو محورهای فعالیت استان است و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم

زارع بیان کرد: شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی، از تولیدات شرکت‌های بومی استان، بیشتر خرید کنند تا شاهد رونق تولید و تثبیت اشتغال باشیم.

