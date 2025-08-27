  1. سیاست
  2. مجلس
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

۶۴ نماینده خواستار تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی شدند

۶۴ نماینده خواستار تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی شدند

جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش، بر ضرورت تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان و ۶۷ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رسیدگی به افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و ۶۳ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم تصحیح در پرداخت مطالبات معوق داروخانه‌ها و بازنگری در افزایش قیمت چندین برابری برقراری انشعاب آب و برق مشترکان

تذکر علیرضا نوین نماینده مردم تبریز و ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در خصوص لزوم تکریم مدیران در مراسمات و معارفه و تسریع در پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به بخش درمان

تذکر محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و ۶۳ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی

تذکر علی کرد نماینده مردم خاش به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم پرداخت کامل حقوق و مزایای معلمین خرید خدمات

تذکر علی احمدی نماینده مردم میاندوآب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم تسهیل در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان

کد خبر 6572072
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها