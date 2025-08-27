۶۴ نماینده خواستار تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان و ۶۷ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رسیدگی به افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و ۶۳ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم تصحیح در پرداخت مطالبات معوق داروخانه‌ها و بازنگری در افزایش قیمت چندین برابری برقراری انشعاب آب و برق مشترکان

تذکر علیرضا نوین نماینده مردم تبریز و ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در خصوص لزوم تکریم مدیران در مراسمات و معارفه و تسریع در پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به بخش درمان

تذکر محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و ۶۳ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی

تذکر علی کرد نماینده مردم خاش به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم پرداخت کامل حقوق و مزایای معلمین خرید خدمات

تذکر علی احمدی نماینده مردم میاندوآب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم تسهیل در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان