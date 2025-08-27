نوآوری در جراحی زنان؛ تکنیک بدون برش و کمترین درد

به گزارش خبرنگار مهر، گیتی سید قیاسی متخصص زنان و زایمان در نشست خبری بررسی بیماری های زنان و راهکارهای درمان تا نوین ترین روش های جراحی بدون برش و خونریزی درباره روش جراحی نوین در بیماری‌های زنان توضیح داد: من حدود سه سال است این تکنیک جراحی را انجام می‌دهم و تقریباً می‌توانم بگویم بیشترین تعداد این جراحی‌ها در ایران توسط من انجام شده است. ما یک وسیله آمریکایی برای این نوع جراحی داشتیم که قیمتش ۹۰ میلیون تومان بود، اما توانستیم با تولید داخلی آن، قیمت را به یک دهم کاهش دهیم و خدمت بزرگی به بانوان ارائه کنیم.

وی افزود: این روش جراحی لاپاراسکوپی از طریق سوراخ‌های طبیعی بدن انجام می‌شود، بدون اینکه حتی یک برش روی شکم بیمار ایجاد شود. بنابراین بیمار کمترین درد، کمترین دوران نقاهت و کمترین چسبندگی را تجربه می‌کند. بسیاری از بیماران تنها دو روز پس از جراحی سر پا هستند و حتی بعد از سه یا چهار روز به مهمانی می‌روند، بدون اینکه کسی متوجه شود جراحی انجام شده است.

این متخصص زنان درباره کاربردهای این تکنیک گفت: درآوردن رحم و جراحی‌های مربوط به خونریزی‌های شدید و برداشتن فیبروم‌ها؛ یک سوم زنان به فیبروم مبتلا هستند و برخی از آن‌ها به دلیل درد یا خونریزی شدید نیاز به جراحی پیدا می‌کنند.

قیاسی تصریح کرد: هدف من از برگزاری این نشست خبری، آگاه‌سازی جامعه و پزشکان است؛ بسیاری از پزشکان حتی از وجود چنین جراحی بدون درد و نقاهت اطلاع ندارند. اکنون عصر تکنولوژی است و دیگر نیازی نیست بیماران دوران نقاهت طولانی و درد ناشی از برش‌های جراحی را تجربه کنند.

وی در مورد تولید داخلی این تجهیزات افزود: این اقدام به کاهش هزینه‌ها کمک کرده تا تعداد بیشتری از بیماران بتوانند از این روش استفاده کنند و بخشی از هزینه‌ها نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. تقریباً ۵۰ درصد جراحی‌های زنان می‌توانند با این روش انجام شوند.

قیاسی درباره موارد خاص نیز توضیح داد: من تنها کسی هستم که در ایران جراحی زنان با سابقه سه بار سزارین را با این تکنیک انجام می‌دهم. این جراحی بسیار حساس است چون احتمال چسبندگی مثانه وجود دارد، اما با این روش، ایمن و کم‌تهاجمی انجام می‌شود. بسیاری از دوره‌ها در دانشگاه برگزار می‌شوند اما به دلیل هزینه بالا، شرکت‌کنندگان محدود هستند. ما با تولید داخلی تجهیزات تلاش کردیم این تکنیک در دسترس تعداد بیشتری از پزشکان و بیماران قرار گیرد.

وی ادامه داد: این روش جراحی نوین، کم‌تهاجمی، بدون درد و با دوران نقاهت کوتاه، آینده جراحی زنان در ایران را تغییر خواهد داد و به سلامت و راحتی بیماران کمک می‌کند.