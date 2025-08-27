سردار فدوی: در امت اسلامی و کشور اسلامی نباید اختلاف وجود داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم اربعین شهادت سردار سرافراز شهید غلامحسین غیب‌پرور و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اتحاد در زمان جنگ گفت: رهبر انقلاب تأکید می‌کنند که در امت اسلامی و کشور اسلامی نباید اختلاف وجود داشته باشد.

سردار فدوی افزود: همه می‌دانند که در زمان جنگ هیچکس نباید سخن از اختلاف بگوید. متأسفانه برخی افراد روز بعد از صحبت‌های حضرت آقا، اظهارات اختلافی مطرح کردند و باید توبه کنند.

وی ادامه داد: اتحاد، همبستگی و عدم اختلاف از واجبات اسلام است که پیامبر و نایب امام بر رعایت آن تأکید کرده‌اند.