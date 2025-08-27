آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون، اظهار داشت: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون جنگ تحمیلی، تحریم، جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، به دنبال ضربه زدن به نظام بوده است اما با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، ایستادگی مردم و ایثارگری نیروهای مسلح، همه این توطئه‌ها بی‌اثر شده است.

سردار جمشید رضایی با قدردانی از خدمات سرهنگ میرآقایی در طول سه سال گذشته به عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج، گفت: سرهنگ اکبر اسماعیلی از نیروهای باسابقه و کارآزموده سپاه است که در حوزه سازندگی و محرومیت‌زدایی کارنامه درخشانی دارد و از این پس مسئولیت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج را برعهده خواهد داشت.

گفتنی است؛ این مراسم با حضور فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، امام جمعه سنندج و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.