پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی در بخش میمه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی در بخش میمه با حضور امام جمعه دهلران، فرماندار ویژه دهلران، رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران در این مراسم گفت: این طرح با حجم عملیات ۱۰۰۰ مترمکعب با طول تاج ۲۲ متر ایجاد شده است.

جلیل فرهادی اظهار داشت: برای احداث این سازه آبخیزداری ۲ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان از محل تملک داریی ها هزینه شده است.

فرهادی گفت: هدف ازاجرای این سازه آبخیزداری تقویت سفره‌های آب‌های زیرزمینی، کنترل سیل و روان آب‌وجلوگیری از فرسایش، کاهش خسارات ناشی از خشکسالی، و بخصوص جلوگیری از خسارات به مزارع متعدد پرورش ماهی و باغات پایین دست این سازه است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دهلران ضمن تقدیر از توجه و نگاه خوب نماینده عالی دولت در استان و شهرستان و همچنین مدیرکل منابع طبیع استان به حوزه منابع طبیعی، گفت: اجرای سازه‌های آبخیزداری یک کار ماندگار و ارزشمند برای حفظ عرصه‌های طبیعی، منابع آب و خاک است.

فرهادی افزود: باتوجه به اینکه خشکسالی مستمر در کشور قطعاً با اجرای سازه‌های آبخیزداری علاوه بر جلوگیری از سیلاب، کنترل روان‌آب‌ها را برای تقویت سفره‌های زیر زمینی منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.