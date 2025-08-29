۳ طرح آبخیزداری و جنگلداری در دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح جمعه در این مراسم اظهار کرد: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال اجرا شده که شامل طرح آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت پلنگ و نیز طرح جنگلداری در عرصهای به مساحت ۱۸۰ هکتار در مناطق چاهچاهو و کاردنه است.
رضا مقاتلی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای آبخیزداری و جنگلداری در حفاظت از منابع طبیعی افزود: اجرای این طرحها علاوه بر تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک، نقش مهمی در تقویت سفرههای آب زیرزمینی و توسعه پایدار کشاورزی منطقه دارد.
وی افزود: توجه به منابع طبیعی و توسعه طرحهای زیستمحیطی از اولویتهای دولت در شهرستان دشتی است.
