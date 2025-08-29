  1. استانها
  2. بوشهر
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

۳ طرح آبخیزداری و جنگلداری در دشتی افتتاح شد

۳ طرح آبخیزداری و جنگلداری در دشتی افتتاح شد

بوشهر- به مناسبت هفته دولت سه طرح آبخیزداری و جنگلداری در شهرستان دشتی با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح جمعه در این مراسم اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال اجرا شده که شامل طرح آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت پلنگ و نیز طرح جنگلداری در عرصه‌ای به مساحت ۱۸۰ هکتار در مناطق چاه‌چاهو و کاردنه است.

رضا مقاتلی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری و جنگلداری در حفاظت از منابع طبیعی افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک، نقش مهمی در تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و توسعه پایدار کشاورزی منطقه دارد.

وی افزود: توجه به منابع طبیعی و توسعه طرح‌های زیست‌محیطی از اولویت‌های دولت در شهرستان دشتی است.

کد خبر 6573551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها