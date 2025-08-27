رسانه ملی نباید روابط عمومی دولت باشد؛ مجال صداهای مختلف را فراهم کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم با اشاره به چالشهای ارتباط دولتها با رسانه ملی، گفت: موضوع تعامل دولتها با رسانه ملی از موضوعات بسیار مهم است و این موضوع تنها به دولت فعلی محدود نمیشود بلکه همه دولتها با سازمان صدا و سیما مناسباتی داشته و دارند.
وی شب گذشته ۴ شهریور در برنامه «جامجم» به مناسبت هفته دولت که با موضوع چالشهای ارتباط دولتها با رسانه ملی روی آنتن رفت، افزود: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی باید به دولت در پیشبرد اهداف و خدمت به مردم کمک کند و این موضوع یک اصل است، فارغ از اینکه دولتها از چه جریان سیاسی برخاسته باشند.
خلجی گفت: دولت بیشترین بار اجرایی اداره کشور را به دوش دارد و بیشترین سهم در تولید خبر، رویداد و حتی پر کردن آنتن صدا و سیما بر عهده دولت است. از کشاورزی و انرژی هستهای گرفته تا سیاست خارجی و صنعت، همه این عرصهها به دولت بازمیگردد و دولت در سراسر کشور حضوری جدی و اجرایی دارد بنابراین طبیعی است که بیشترین سهم در سبد رسانه ملی به خدمات دولت اختصاص یابد.
وی افزود: البته برخی مدیران تلاش میکنند ضعفهای خود را با حمله به صدا و سیما جبران کنند که موضوعی جداگانه است. اما در کل، رسانه ملی باید در عرصه سیاست داخلی کمککار دولت باشد و بار را از دوش دولت کم کند. این موضوع به معنای روابط عمومی بودن رسانه ملی نیست، چرا که صدا و سیما رسانهای مستقل با شأنی فرا قوهای است.
محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور نیز در ادامه بیان کرد: امروز در دهه پنجم انقلاب با وجود بیش از بیست شبکه تلویزیونی، هنوز بخش مهمی از سلایق و اقشار جامعه در رسانه ملی دیده نمیشوند. این در حالی است که یکی از بزرگترین سرمایههای کشور، بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل کشور است.
وی اضافه کرد: دولت چهاردهم هیچگاه از نقد و حتی انتقادات تند رسانه ملی نسبت به خود ابایی نداشته و اعتراضی نکرده است، چرا که معتقد است صداوسیما باید میدان نقد و گفتگو باشد. با این حال، گلایه جدی ما این است که رسانه ملی باید مجال حضور صداها و دیدگاههای مختلف را فراهم کند تا احساس طرد و انزوا در جامعه بهوجود نیاید.
طباطبایی همچنین گفت: متأسفانه برخی محدودیتها و نگاههای سلیقهای موجب شده است که رسانه ملی از سرمایه اجتماعی خود فاصله بگیرد. اینکه چرا چهرههایی مانند عادل فردوسیپور یا مرحوم محمدرضا شجریان از رسانه ملی حذف میشوند، پرسشی است که پاسخ روشنی ندارد و نتیجه آن کاهش اعتماد و رجوع مردم به صداوسیماست. سیاست درست نظام همواره بر حضور سلایق مختلف و تقویت همبستگی ملی بوده است. بنابراین، رسانه ملی باید با دوری از نگاههای محدودکننده، صدای همه مردم را بازتاب دهد تا مرجعیت رسانهای در داخل کشور تثبیت شود.
