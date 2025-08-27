احداث بیمارستان دوم دهدشت مهمترین مطالبه مردم کهگیلویه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمیجو عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز در دهدشت اظهار کرد: خدمت در حوزه سلامت کاری سخت و حساس است و تلاشهای پزشکان و کادر درمانی شایسته قدردانی ویژه است.
فرماندار کهگیلویه به دغدغههای مردم شهرستان اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم شهر دهدشت، احداث بیمارستان دوم است. با توجه به افزایش جمعیت و حجم مراجعات، بیمارستان فعلی پاسخگوی نیازهای درمانی شهروندان نیست و پیگیری ساخت بیمارستان دوم دهدشت بهعنوان اولویتی مهم در دستور کار قرار دارد.
کاظمیجو تأکید کرد: حفظ حرمت و تأمین امنیت پزشکان از ضرورتهای جدی حوزه سلامت است. جامعه پزشکی باید با آرامش و اطمینان خاطر در مسیر خدمت به مردم حرکت کند و انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضائی با همکاری مجدانه در این زمینه پشتیبان پزشکان باشند.
وی افزود: رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه نیازمند همدلی، حمایت و پیگیریهای مستمر همه مسئولان در کنار تلاش جامعه پزشکی است تا خدمات سلامت در شأن مردم این منطقه ارائه شود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه فعالیت در حرفه پزشکی و داروسازی را بسیار مهم و ارزشمند خواند که هر تصمیم و اقدام آن میتواند تأثیر مستقیم و سرنوشتساز بر سلامت مردم داشته باشد.
مهرداد رزمخواه گفت: تعهد، تخصص و دقت مستمر لازمه خدمترسانی در این حرفه دشوار و پراهمیت است.
وی در ادامه به بیان دغدغهها و چالشهای حوزه بهداشت و درمان شهرستان پرداخت و انتظارات و نیازهای مجموعه سلامت را مطرح کرد.
در این جشن علاوه بر تقدیر از پزشکان، داروسازان، کارشناسان مامایی و کارشناسان پروانه دار، فرصتی برای تبادل نظر تخصصی و بررسی برنامههای توسعهای حوزه سلامت شهرستان فراهم آورد.
