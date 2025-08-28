به گزارش خبرنگار مهر، شورای صنفی کل دانشجویی دانشگاه تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به آغاز انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و بنا به اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، به دلیل عدم قطعیشدن نمرات نیمسال گذشته (۴۰۳/۲) و مشخص نبودن وضعیت قبولی دانشجویان در برخی دروس، انتخاب واحد نیمسال پیش رو بهصورت موقت بدون الزام رعایت پیشنیاز و همنیاز انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که پس از ثبت و قفل نمرات نیمسال ۴۰۳/۲ و در بازه حذف و اضافه (۱۲ تا ۱۴ مهرماه)، رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس مجدداً الزامی بوده و سامانه بهصورت خودکار آن را اعمال خواهد کرد. بنابراین دانشجویان موظفاند در صورت بروز خطا یا مغایرت آموزشی، انتخاب واحد خود را اصلاح کنند.
در حال حاضر، طی فرآیند انتخاب واحد، رعایت پیشنیاز و همنیاز ضرورتی ندارد.
در صورت بروز مشکل یا خطا در سامانه، دانشجویان میتوانند موضوع را از طریق شورای صنفی یا آموزش دانشکده پیگیری کنند.
