به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف صبح پنجشنبه با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: هفته دولت برای نمایش کارنامه دولت و ارزیابی ِن توسط منتقدین منصف به منظور برطرف کردن ایرادات است.

وی با تأکید بر قدردانی از مدیران سابق دانشگاهی عنوان کرد: مدیرانی که برای این دانشگاه زحمت کشیده‌اند باید دیده شوند و به عنوان الگو، راه آنها ادامه یابد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ضرورت توسعه دیپلماسی علمی اشاره کرد و گفت: باید در حوزه‌های علمی از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرده و ضمن به‌کارگیری پتانسیل‌های داخلی از راهنمایی‌های خارجی نیز استفاده کرد؛ با وجود دشمنی‌ها دیپلماسی علمی باید ادامه یابد و این مسیر در ساحت علم باید گشوده باشد. نهاد علم با تعامل رشد و ارتقا می‌یابد.

وی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه را فناوری اداره کرد، تصریح کرد: در هر جایی که قدرت فناوری ما بالا بود به کامیابی رسیدیم و هرجا شکست خوردیم به کمبود فناوری برمی‌گشت؛ این جنگ علی‌رغم خسارات موجب توجه ما به نقصان‌های حوزه فناوری شد.

سیمایی‌صراف در پاسخ به مطالبات اساتید دانشگاه صنعتی در حوزه تحول آموزشی بیان کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان به بلوغی رسیده که خود می‌تواند در دروس خود تحول ایجاد کند و به پایتخت وابستگی ندارد؛ این موضوع در وزارتخانه به شرط نگاه آکادمیک و غیرصنفی دنبال می‌شود.

وی افزود: دانشگاه صنعتی به دلیل همجواری با صنعت اقتضائاتی دارد که متفاوت از سایر دانشگاه‌ها است و آموزش در آن باید با انعطاف‌پذیری متحول شود؛ هدف از علم قدرت و توان برای حل مسئله است از این رو تعصبی برای عدم تحول وجود ندارد.

وزیر علوم، تحیقیقات و فناوری تصریح کرد: افتخار بزرگی است که دانشگاه صنعتی در جوار پارک علمی و فناوری و صنعت است و ارتباط مدیران صنایع با این نهاد جای خرسندی دارد؛ امیدواریم که این ارتباط برای تحقق توسعه افزایش یابد.

وی تأکید کرد: آموزش خوب اولین وظیفه دانشگاه است که تحت هیچ شرایطی نباید خدشه‌دار شود اما متأسفانه اکنون شاهد تنزل این موضوع هستیم.