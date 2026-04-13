گزارش وزیر علوم از مدیریت جنگ؛ آسیب به ۳۰ دانشگاه و حدود ۱۶۰ مرکز علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف در نشست مجازی وزیر علوم و معاونین این وزارتخانه با اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، فقدان ایشان را ضایعهای سنگین برای کشور توصیف کرد و در عین حال، این شهادت را تحقق آرزوی دیرینه آن شخصیت بزرگ دانست. وزیر علوم همچنین با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی کامل رزمندگان اسلام، ابراز داشت که با تثبیت شرایط، امکان بازگشت به فعالیتهای حضوری در دانشگاهها فراهم خواهد شد.
سیمایی با تأکید بر اینکه وزارت علوم در طول جنگ تحمیلی سوم هیچگاه تعطیل نبوده، تصریح کرد: از نخستین روزهای آغاز جنگ، جلسات فوری برای مدیریت شرایط تشکیل شد و برخی بخشها بهصورت شبانهروزی به فعالیت پرداختند. در همین راستا، مجموعهای از تسهیلات آموزشی برای دانشجویان در نظر گرفته شد؛ از جمله تمدید مهلتهای آموزشی، فراهمسازی امکان دفاع مجازی، افزایش دروس معرفی به استاد و نیز به رسمیت شناختن حضور دانشجویان در عرصههای مختلف دفاع ملی بهعنوان کارآموزی.
وزیر علوم با اشاره به گسترش فعالیتهای بینالمللی در این دوره گفت: مکاتبات گستردهای با نهادهای بینالمللی از جمله یونسکو صورت گرفت که در پی آن، این سازمان در کمتر از ۴۸ ساعت بیانیهای در محکومیت حملات صادر کرد. همچنین مستندسازی خسارات واردشده به اماکن علمی و تاریخی کشور با همکاری نهادهای بینالمللی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه پیگیریهای حقوقی در مجامع جهانی فراهم شود.
وی افزود: در این مدت، با بیش از ۱۵۰ دانشگاه در جهان مکاتبه شده و بیانیههای متعددی از سوی اساتید دانشگاهی در حمایت از ایرانِ عزیز منتشر شده است که از ظرفیت بالایی برای ارائه در مجامع حقوقیِ بینالمللی برخوردارند. همچنین تماسهای مستقیمی با وزرای علوم کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ارمنستان و ترکیه برقرار شد.
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به خسارات وارده به زیرساختهای علمی کشور اظهار داشت: در جریان جنگ، ۳۰ دانشگاه و حدود ۱۶۰ مرکز و نقطه علمی آسیب دیدند. بهطور خاص، در دانشگاه صنعتی شریف، بخشی از زیرساختهای هوش مصنوعی و تجهیزات محاسباتی با قدمتی بیش از ۵۰ سال از بین رفته که برآورد اولیه خسارت آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این خسارات علاوه بر زیانهای مستقیم، تأثیرات گستردهای بر شرکتهای همکار با این مراکز نیز داشته است.
وی همچنین به آسیبهای واردشده به حوزه فناوری و شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری اشاره کرد و گفت: بهدلیل اختلال در ارتباطات و قطع اینترنت، بسیاری از این شرکتها در معرض بحران قرار گرفتهاند. با این حال با همکاری معاونت علمی و وزارت صنعت، برنامههایی برای حمایت از این شرکتها، مشروط به حفظ نیروی انسانی در حال پیگیری است.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود توسعه کلاسهای هوشمند را از اولویتهای اصلی دوران پساجنگ عنوان کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا در تأمین منابع لازم وزارت علوم را یاری کنند. وی تأکید کرد که کشور در دوران بازسازی، بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی باکیفیت و آموزشدیده نیاز دارد.
در ادامه این نشست، معاونان وزارت علوم نیز به ارائه گزارشهایی از اقدامات حوزههای مختلف در طول جنگ تحمیلی سوم پرداختند و مهمترین برنامهها و چالشهای پیشرو در مسیر بازسازی و ارتقای نظام آموزش عالی کشور را تشریح کردند.
