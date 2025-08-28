به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل عبادت نیست، اظهار کرد: از دیدگاه دینی مسجد کانون همبستگی، تربیت نسل مؤمن، ارتقای اخلاق و سامان‌دهی امور اجتماعی است.

فرماندار بیرجند، بیان کرد: از صدر اسلام تاکنون، بسیاری از تصمیم‌های مهم سیاسی و اجتماعی در مسجد شکل گرفته است و همین جایگاه راهبردی باعث شده که دشمنان اسلام همواره مسجد را هدف قرار دهند.

ناصری ادامه داد: تضعیف این پایگاه حیاتی، یکی از راهبردهای اصلی دشمن در جنگ نرم فرهنگی است و احیای کارکردهای اصیل مسجد در زندگی امروز، نه‌تنها ضرورت دینی بلکه یک نیاز اجتماعی برای تقویت هویت، مقاومت و همبستگی امت اسلامی است.

وی با بیان اینکه مساجد به‌عنوان پایگاه‌های معنوی و فرهنگی، نقش محوری در مصون‌سازی جامعه اسلامی در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دارند، گفت: مسجد با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی نه تنها زمینه آگاهی‌بخشی به نسل جوان را فراهم می‌سازد بلکه آنان را در برابر هجمه‌های فکری و اخلاقی بیمه خواهد کرد.

فرماندار بیرجند اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان با ابزار رسانه، فضای مجازی و جریان‌های فکری انحرافی به دنبال سست کردن باورهای دینی و تضعیف هویت اسلامی هستند، مسجد می‌تواند سنگری مستحکم برای تقویت ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت قرار گیرد.

ناصری بیان کرد: مساجد از صدر اسلام تاکنون همواره کانون روشنگری، بصیرت‌افزایی و هدایت فکری جامعه بوده و امروز نیز مسجد با خطبه‌ها، سخنرانی‌ها و جلسات پرسش و پاسخ، می‌تواند حقایق دینی و ارزش‌های انقلاب را به‌روشنی برای نسل جوان بیان کرده و شبهات را پاسخ دهد.

وی برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نوآورانه شامل برگزاری نشست‌های گفت‌وگو محور، کارگاه‌های مهارت‌آموزی، جلسات پرسش و پاسخ اعتقادی و اخلاقی، و بهره‌گیری از روحانیون و اساتید جوان برای انتقال پیام‌های دینی با زبان روز، حضور فعال در فضای مجازی، ایجاد محیط دوستانه و نشاط‌آور، استفاده از فناوری در خدمت مسجد و… را از برنامه‌های متناسب با نیازهای جوانان دانست.