صدرنشینی بانک ملی ایران در پرداخت وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک همواره یکی از محورهای فعالیت و سیاستهای اعتباری خود را پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به منظور ترویج سنت حسنه و کمک به ازدواج جوانان قرار داده و بر همین اساس بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را معطوف به این حوزه کرده است به گونهای که توانسته در چهار ماه نخست امسال مقام نخست پرداخت وام ازدواج را در شبکه بانکی و بین بانکهای کشور کسب کند.
براین اساس این بانک در این مدت، اعتباری به ارزش ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال در راستای پرداخت وام ازدواج صرف کرده که ۳۳ هزار و ۴۶۷ نفر با بهره مندی از این تسهیلات به خانه بخت رفتند.
طبق آخرین آمار عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها، بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه ۶۹۱ هزار و ۹۰۴ فقره وام قرض الحسنه پرداخت کرده است که ارزش ریالی آن به بیش از ۵۷۸ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال میرسد.
آمارها نشان میدهد بانک ملی ایران با تدابیر مناسب به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام ازدواج را در چهار ماه نخست امسال در کشور پرداخت کرده است و توانسته جایگاه نخست و بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداخت شده وامهای قرض الحسنه را در کشور کسب کند.
گفتنی است، بانک ملی ایران به منظور تسریع و تسهیل در اعطای وام قرضالحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان این خدمت میداند به نحوی که علیرغم افزایش مبلغ وام یاد شده، تعداد وامهای پرداختی افزایش چشمگیر و تعداد متقاضیان در نوبت انتظار أخذ وامهای ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
