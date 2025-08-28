به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوند زاده صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح سالن ۵۰۰ نفری اجتماعات دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: این پروژهها نه تنها خدمات سلامت را ارتقا میدهند، بلکه به رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز کمک میکنند.
وی تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم تا با تقویت زیرساختها و استفاده از فناوریهای نوین، خدمات سلامت را به دورترین نقاط کشور نیز برسانیم.
معاون تحقیقات وزارت بهداشت افزود: استان بوشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و پتانسیلهای بالای علمی، میتواند به قطب تحقیقات و فناوری در حوزه علوم پزشکی تبدیل شود.
آخوند زاده با بیان اینکه تحقیقات و فناوری محور توسعه خدمات سلامت است، افزود: توسعه همکاریهای بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی استان بوشهر در دستور کار است.
نظر شما