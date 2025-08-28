  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی در مناطق مختلف کشور

بوشهر- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی در مناطق مختلف کشور، به ویژه در استان‌های ساحلی مانند بوشهر، از اولویت‌های وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوند زاده صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح سالن ۵۰۰ نفری اجتماعات دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: این پروژه‌ها نه تنها خدمات سلامت را ارتقا می‌دهند، بلکه به رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم تا با تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، خدمات سلامت را به دورترین نقاط کشور نیز برسانیم.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت افزود: استان بوشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و پتانسیل‌های بالای علمی، می‌تواند به قطب تحقیقات و فناوری در حوزه علوم پزشکی تبدیل شود.

آخوند زاده با بیان اینکه تحقیقات و فناوری محور توسعه خدمات سلامت است، افزود: توسعه همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی استان بوشهر در دستور کار است.

