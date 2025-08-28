به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح پنجشنبه در نشست با تشکلها و سمنهای شهرستان ضمن تقدیر از خدمات گروههای مردم نهاد عنوان کرد: مردم بنای توسعه هر جامعه هستند.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه بدون حضور و کمک مردم هیچ جامعهای پیشرفت نخواهد کرد و در راستای استفاده از ظرفیت اقشار مختلف مردم، نشست با گروههای مختلف اجتماعی را یکی از برنامههای کاری دولت در شهرستان برشمرد و بر تداوم این نشستها تاکید کردند.
سلیمانی ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد میتوانند با ارتقا سطح آگاهی و فرهنگ عمومی، نقش مهمی در توسعه اجتماعی ایفا کنند و موجب رشد، توسعه و نشاط جامعه شوند.
نظر شما