تشکل‌های اجتماعی پلی میان دولت و مردم هستند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: تشکل‌های اجتماعی پلی میان دولت و مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح پنجشنبه در نشست با تشکل‌ها و سمن‌های شهرستان ضمن تقدیر از خدمات گروه‌های مردم نهاد عنوان کرد: مردم بنای توسعه هر جامعه هستند.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه بدون حضور و کمک مردم هیچ جامعه‌ای پیشرفت نخواهد کرد و در راستای استفاده از ظرفیت اقشار مختلف مردم، نشست با گروه‌های مختلف اجتماعی را یکی از برنامه‌های کاری دولت در شهرستان برشمرد و بر تداوم این نشست‌ها تاکید کردند.

سلیمانی ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با ارتقا سطح آگاهی و فرهنگ عمومی، نقش مهمی در توسعه اجتماعی ایفا کنند و موجب رشد، توسعه و نشاط جامعه شوند.

