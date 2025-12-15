به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، عصر دوشنبه در سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت از سمن‌های استان کرمانشاه، با اشاره به جایگاه این شورا اظهار کرد: شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد نقش کلیدی در ثبت، ساماندهی و نظارت بر فعالیت سمن‌ها دارد و برگزاری این انتخابات نیز در همین راستا انجام شده است.

وی افزود: در ساختار این شورا و کمیته‌های وابسته، نمایندگان منتخب سازمان‌های مردم‌نهاد به‌صورت رسمی حضور دارند و به‌عنوان نمایندگان جامعه مدنی، بر فرآیند ثبت و فعالیت تشکل‌ها نظارت می‌کنند که این امر موجب شفافیت بیشتر و تقویت اعتماد متقابل میان دولت و سمن‌ها می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر نقش جامعه مدنی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای تصریح کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد از مهم‌ترین بازوان اجرایی دولت محسوب می‌شوند و می‌توانند در مسیر توسعه پایدار، ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و جلب اعتماد مردم نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

سلیمانی با بیان اینکه جامعه‌ای موفق خواهد بود که دولت و مردم در کنار یکدیگر حضوری فعال و مسئولانه داشته باشند، گفت: مشارکت واقعی مردم از طریق تشکل‌های مردمی می‌تواند به بهبود فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به انتظارات حاکمیت از سمن‌ها اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد تشکل‌هایی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه هستند و انتظار می‌رود با پرهیز از ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی، تمرکز خود را بر خدمت‌رسانی اجتماعی و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه معطوف کنند.

معاون استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مدیریت استان آمادگی دارد با تعامل مستمر و بهره‌گیری از نظرات تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد، از ظرفیت‌های آن‌ها در مسیر توسعه همه‌جانبه استان استفاده کند.

در پایان این نشست، رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت از سمن‌های استان برگزار شد که بر اساس آن، فرزاد بیگی و مهدی امیری به‌عنوان دو عضو اصلی این شورا انتخاب شدند.