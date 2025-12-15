به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد شهرستان تنگستان ضمن تأکید بر رویکرد مردم‌محور در برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان، اظهار کرد: مردم در تمامی زمینه‌ها نقش اساسی دارند و توسعه پایدار بدون مشارکت واقعی آنان امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در بحث سازمان‌های مردم‌نهاد، این تشکل‌ها از میان مردم شکل می‌گیرند و با اتکا به ظرفیت‌های مردمی می‌توانند در حل مسائل اجتماعی و توسعه‌ی زیرساخت‌های شهرستان تأثیرگذار باشند.

فرماندار تنگستان با اشاره به ضرورت افزایش تعداد سمن‌ها در شهرستان تنگستان خاطرنشان کرد: باید زمینه‌ی فعالیت و افزایش تعداد این تشکل‌ها فراهم شود تا با حضور پررنگ‌تر آنان، مشارکت مردمی در مسیر توسعه تقویت شود.

وی تصریح کرد: در هر حوزه زیرساختی، نقش مردم به‌عنوان محور اصلی توسعه غیرقابل انکار است و دولت از حضور فعال آنان حمایت می‌کند.

سلیمانی گفت: مدیران شهرستان باید نسبت به تشکیل سمن‌ها در حوزه کاری خود اهتمام داشته و افرادی را که به فعالیت و مشارکت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. علاقمند هستند را شناسایی و نسبت به تشکیل سمن‌ها ترغیب کند.

در پایان نشست، رضا عوض سملی به‌عنوان عضو شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان تنگستان معرفی شد.