به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح پنجشنبه در این آئین که در روستای چهارمحال بخش بندر ریگ شهرستان برگزار شد با قدردانی از اقدامات کمیته امداد در حمایت از اقشار کم برخوردار اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانواده‌های نیازمند، از برنامه‌های محوری دولت است.

دانیال اسفندیاری با گرامیداشت هفته دولت افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دارد.

وی بیان کرد: توسعه عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و خیرین است و امروز شاهد تحقق بخشی از این اهداف در منطقه بندر ریگ هستیم.

در این پروژه‌ها در مجموع ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که سهم هر واحد مسکونی بالغ بر ۵۷ میلیارد ریال بوده است.