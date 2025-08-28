  1. استانها
  2. بوشهر
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد در بندرریگ به بهره‌برداری رسید

واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد در بندرریگ به بهره‌برداری رسید

گناوه- همزمان با هفته دولت، پنج واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام (ره) در روستاهای بخش بندرریگ شهرستان گناوه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح پنجشنبه در این آئین که در روستای چهارمحال بخش بندر ریگ شهرستان برگزار شد با قدردانی از اقدامات کمیته امداد در حمایت از اقشار کم برخوردار اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانواده‌های نیازمند، از برنامه‌های محوری دولت است.

دانیال اسفندیاری با گرامیداشت هفته دولت افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دارد.

وی بیان کرد: توسعه عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و خیرین است و امروز شاهد تحقق بخشی از این اهداف در منطقه بندر ریگ هستیم.

در این پروژه‌ها در مجموع ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که سهم هر واحد مسکونی بالغ بر ۵۷ میلیارد ریال بوده است.

کد خبر 6573038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها