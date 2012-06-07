به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری‌نسب چهارشنبه‌شب در نشست هماهنگی عمران شهری بندر ریگ اظهار داشت: در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است باید با سرعت و توان بیشتری برای اجرای فعالیت‌های عمرانی و توسعه شهری تلاش کنیم.

وی به میزان بالای پروژه‌های عمرانی در بخش بندرریگ اشاره کرد و ادامه داد: در حالی که سال گذشته 12 پروژه عمرانی در این بخش اجرا شده بود، امسال تعداد پروژه‌های عمرانی این منطقه دو برابر شده است.

فرماندار گناوه خواستار توجه جدی متولیان دستگاه‌های اجرایی به نظارت روزانه بر پروژه‌های عمرانی شد و بیان داشت: بخش مهمی از کارهای عمران شهری نیازمند پیگیری و نظارت روزانه است.

وی ضمن تقدیر از شهردار و مسئولان بخش بندرریگ اضافه کرد: انتخاب پیمانکار نیازمند توجه جدی و دقت بیشتری است و باید تا حد امکان پروژه‌ها با پیمانکارانی محول شود که توان اجرا و انجام ان را داشته باشند.

جعفری نسب به وجود برخی مشکلات در بندرریگ اشاره کرد و افزود: نبود مخزن نگهداری آب برای رفع قطعی آب یکی از مشکلات این منطقه بوده که با اجرایی شدن پروژه احداث منبع دوهزار مترمکعبی آب با اعتبار چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستانی در حال مرتفع شدن است.

شهردار بندر ریگ نیز در این نشست اظهار داشت: سعی خواهیم کرد در انجام پروژه‌های عمرانی حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا بتوانیم مشکلات مردم را کاهش داده و مرتفع سازیم.

عبدالرسول استادزاده با تقدیر از تلاش‌های فرماندار شهرستان گناوه اضافه کرد: فرماندار گناوه اهتمام ویژه‌ای برای خدمات‌رسانی مطلوب در نقاط مختلف شهرستان دارند و ما نیز در کنار دیگر مسئولان شهرستان برای اجرای پروژه‌های عمرانی تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: کمربندی سبز بندرریگ یکی از پروژه‌های در حال اجرا است که از سرراهی بندر ریگ تا شهر بندر ریگ بوده که مراحل اجرایی این پروژه به زودی به پایان خواهد رسید.