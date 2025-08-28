به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فیروزآبادی در جلسه شورای مدیران استان زنجان گفت: اشتغال‌آفرینی مهمترین برنامه این نهاد برای توانمندسازی مددجویان است که برای تحقق این امر راهبردهایی مانند حمایت از زنجیره تولید، پشتیبانی از محصولات مددجویان و ایجاد شغل پایدار در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ۷۰ درصد طرح های اشتغالزایی کمیته امداد برای مددجویان معیشت بگیر و ۳۰ درصد نیز برای غیر مددجویان در نظر گرفته شده و اولویت نیز با فرزندان مددجو و زنان سرپرست خانوار غیر تحت پوشش است.

فیروزآبادی با بیان اینکه میزان اشتغالزایی برای مددجویان معیشت بگیر در استان زنجان ۴۵ درصد است، گفت: نوجوانان مددجوی این نهاد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند چون توسعه مهارت‌ها به‌ویژه در سن پایین می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در جامعه باشد و این موضوع به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و رشد اقتصادی کلی کشور کمک می‌کند.

مدیرعامل بنیاد حیات کشور با بیان اینکه فراهم کردن آموزش‌های مهارتی، تسهیلات مالی و شبکه‌های فروش می‌تواند به پایداری و موفقیت این مشاغل کمک کند، افزود: ایجاد مشاغل با درآمد پایدار و هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌هایی که قابلیت رشد دارد می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی معیشت خانوارها داشته باشد.

فیروزآبادی ادامه داد: احصای چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه اشتغال و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد، با توجه به ترکیب جمعیتی مخاطبان به ویژه تحصیلات و شرایط اقتصادی آنها می‌تواند عاملی مؤثر در ایجاد مشاغل خرد و خانگی و کسب درآمد پایدار باشد.

وی با بیان اینکه در ایجاد شغل، جذب تسهیلات در اولویت بیشتری در معاونت اشتغال قرار دارد، گفت: ما به دنبال ایجاد اشتغال از نظر کمی نیستیم بلکه پایداری و جذب تسهیلات در این بخش بسیار مهم است.

مدیرعامل بنیاد حیات کشور ابراز امیدواری کرد: با ادامه این تلاش‌ها و همکاری‌های مؤثر، نتایج مثبت و پایدار در زندگی افراد تحت پوشش کمیته امداد شکل بگیرد و هدف نهایی کشور، یعنی کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه فراهم شود.