حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین در ساعاتی از بعد از ظهر امروز (جمعه) تا اوایل شب احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در مناطق جنوبی استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.