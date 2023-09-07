میزان رطوبت هوا در استان بوشهر همچنان بالا است

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی امروز و فردا به‌سبب وزش جریانات مرطوب جنوبی، میزان رطوبت هوا همچنان بالا است و پدیده شرجی در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین امروز در ارتفاعات شرقی و جنوبی استان در ساعاتی از بعدازظهر تا ابتدای شب، احتمال افزایش ناپایداری‌های محلی و موقت همراه با رشد ابر، وزش باد، رعدوبرق و بارش خفیف باران دور از انتظار نیست.

وی گفت: امروز نیز به‌دلیل افزایش سرعت وزش باد جنوبی، دریا برای ساعاتی مواج خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک، در ساعات عصرگاهی در برخی مناطق مرتفع جنوبی و شرقی استان احتمال افزایش و رشد ابر و ناپایداری‌های موقت جوی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و از اواخر شب با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر، از اواخر شب ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.