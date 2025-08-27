حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز و روز پنجشنبه در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب با افزایش ابر در برخی مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی و شرقی استان در ساعات عصرگاهی افزایش ابر با احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در ساعات عصرگاهی در مناطق جنوبی و شرقی استان در هنگام وقوع ناپایداری بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز تا اواخر وقت در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.