سمیه جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز پنجشنبه و فردا جمعه با عبور متناوب امواج کم و بیش ناپایدار از منطقه، شرایط برای ابرناکی، وزش باد، رگبار و رعدوبرق پراکنده، به‌ویژه در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای، همچنین مه آلود بودن هوا و کاهش نسبی دما فراهم است.

وی افزود: با توجه به فعالیت کانون‌های گرد و خاک در اطراف استان، احتمال انتقال غبار به مناطق مرکزی گلستان نیز وجود دارد.

به گفته جعفری، از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، جو استان عمدتاً پایدار خواهد بود و روند افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان در ادامه به وضعیت دمایی مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: صبح امروز، دمای حداقل گرگان ۲۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۳۴ درجه برسد.

وی یادآور شد: بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی گلستان، خنک‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته علی‌آباد با ۲۳ درجه سانتی‌گراد بوده و کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان نیز ۲۱ درجه گزارش شده است. همچنین گنبدکاووس با دمای ۳۷ درجه، گرم‌ترین شهر استان در روز گذشته بود.