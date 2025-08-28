به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آبدان بعد از ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: توسعه زیرساختها و نوسازی ناوگان خدمات شهری اولویت برنامههاست.
سیدعیسی حسینی، با اشاره به اهمیت عمران شهری افزود: پروژههای عمرانی شهرداری آبدان با اعتبار بالغ بر ۳۷ میلیارد و سیصد میلیون تومان در حال اجرا و کلنگزنی هستند.
وی افزود: این پروژهها شامل فاز اول بلوار غدیر که امروز افتتاح شد، فاز دوم آن در برنامههای بعدی، احداث ساختمان جلسات و مهمانسرای شهرداری، ساماندهی جاده بلوار کشاورز، احداث دیوار حفاظتی شهری، احداث سرویس بهداشتی ورودی شهر، بهسازی پارک انقلاب و فضاهای سبز شهر، راهاندازی دستگاه آبشیرینکن، ساماندهی پارکینگها، اجرای نهضت پیادهروسازی، ساماندهی بلوار شهدا با همکاری بسیج سازندگی، بهسازی ساختمان آتشنشانی، نصب دوربین پایش تصویری در سه نقطه، افتتاح بوستان مادر و تغییر پل ورودی شهر است.
شهردار آبدان گفت: همچنین فاز اول تپه تفریحی گلدانو جهت جذب گردشگر و سرمایهگذار در حال اجرا است. تمام این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه فضاهای عمومی و رضایتمندی مردم انجام شده و حاصل حمایت شورای اسلامی شهر و همراهی مجموعه مدیریت شهری است.
