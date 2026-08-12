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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

سفر ۴ میلیون زائر به مشهد/۷۰۰ هزار نفر در مسیر پیاده‌روی

سفر ۴ میلیون زائر به مشهد/۷۰۰ هزار نفر در مسیر پیاده‌روی

مشهد- قائم‌مقام وزیر کشور از ورود بیش از ۴ میلیون زائر از داخل و خارج کشور به مشهد خبر داد و گفت: بیش از ۷۰۰ هزار نفر از استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در مسیر پیاده‌روی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان اظهار کرد: بیش از ۴ میلیون نفر از داخل ایران و سایر کشورها وارد مشهد شده اند و تمامی امکانات و نیازهای لازم برای خدمت رسانی به آنان فراهم است.

قائم مقام وزیر کشور افزود: بیش از ۷۰۰ هزار نفر، به ویژه از استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، در حال طی کردن مسیر پیاده روی به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) هستند.

وی بیان کرد: از زائران میخواهم زمان بازگشت به شهرهای خود را مدیریت کرده و با دستگاههای اجرایی خدمت رسان همکاری کنند تا خدمتگزار شایستهای برای عزاداران و مهمانان سفره امام رضا (ع) باشیم.

کد مطلب 6914920

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