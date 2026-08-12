۹ نفر در دو تصادف قشم و بندرلنگه مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح جزئیات این حوادث، اظهار کرد: نخستین حادثه در محله هلری جزیره قشم بر اثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت رخ داد که در پی آن چهار نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه شهری قشم به محل اعزام شد و هر چهار مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) منتقل شدند.

صادقی، ادامه داد: دومین حادثه نیز در محور بندرلنگه به سمت رستاق واقع در ورودی روستای جبری بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پارس با یک دستگاه پژو ۴۰۵ رخ داد که پنج نفر در این حادثه مصدوم شدند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌ بیمارستانی هرمزگان، گفت: در این حادثه دو نفر از مصدومان توسط دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های رستاق و بندرچارک به مراکز درمانی منتقل شدند که یک نفر به بیمارستان رستمانی پارسیان و یک نفر نیز به بیمارستان شهدای بندرلنگه اعزام شد.

وی اضافه کرد: سه مصدوم دیگر پس از انجام ارزیابی و اقدامات درمانی لازم توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه به دلیل شرایط مناسب نیاز به انتقال به بیمارستان نداشتند و در محل درمان شدند و خوشبختانه این حادثه نیز فوتی نداشت.

صادقی با تأکید بر اینکه پیشگیری باید در کنار امدادرسانی مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهار کرد: کاهش حوادث و تلفات ترافیکی تنها با اقدامات امدادی پس از وقوع تصادف محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی، همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی جدی مردم در رعایت اصول ایمنی و قوانین رانندگی است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت: شناسایی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، اصلاح نقاط پرخطر، تقویت علائم هشدار دهنده و راهنمایی، ارتقای فرهنگ رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیشگیری از حوادث ترافیکی عنوان کرد.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت توجه بیشتر موتورسواران به اصول ایمنی، گفت: استفاده از کلاه ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حرکات و رفتارهای پرخطر و توجه به شرایط مسیر از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های ناشی از حوادث موتورسیکلت جلوگیری کند.

صادقی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در پویش «نه به تصادف»، خاطرنشان کرد: پشت هر آمار تصادف یک انسان و یک خانواده قرار دارد و گاهی یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد، بنابراین رعایت قوانین و توجه به ایمنی مسئولیتی مشترک برای همه کاربران راه‌هاست.

وی در پایان، تأکید کرد: پیشگیری از حوادث ترافیکی یک مسئولیت جمعی است و با همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه حمل‌ونقل می‌توان بسیاری از حوادث را پیش از وقوع کاهش داد و از تحمیل آسیب‌های انسانی و اجتماعی به خانواده‌ها جلوگیری کرد.