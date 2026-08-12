پیام تبریک رئیس دانشگاه آزاد به جمعی از فرماندهان نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیام‌های جداگانه‌ای انتصاب جمعی از فرماندهان نظامی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را تبریک گفت.

بر این اساس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی در سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار دکتر احمد وحیدی در سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار دریادار پاسدار علی عظمایی در سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آرزوی توفیق روزافزون کرد.

متن پیام تبریک دکتر رنجبر به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شرح زیر است:

برادر ارجمند سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

انتصاب شایسته جناب عالی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

بی‌شک تجربه، تخصص و دانش در این منصب حساس بیانگر حسن اعتماد مقام معظم رهبری به جناب عالی است و خدمات ارزنده در دوران دفاع مقدس و تدابیر گران قدر در جنگ تحمیلی اخیر موجب شکست دشمنان آمریکایی - صهیونیستی شد و امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و صلابت مقابل متجاوزگران ایستادگی می‌کنند و ضامن استقلال و مدافعان راستین از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی محسوب می‌شوند.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نهادی علمی و اجتماعی، این آمادگی را دارد تا در حوزه‌های مورد نیاز و تخصصی به ویژه فناوری، مدیریت راهبردی و پژوهش مساله‌محور با ستاد کل نیروهای مسلح همکاری داشته باشد.

از خداوند متعال برای جنابعالی و همکارانتان توفیق روز افزون و سلامتی تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا را مسئلت دارم.

پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

«برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار دکتر احمد وحیدی

انتصاب شایسته جناب عالی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

بی‌شک سوابق ارزنده نظامی در دوران دفاع مقدس و مدیریت عالی در وزارت کشور و نقش‌آفرینی مؤثر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسداشت از امنیت، استقلال و حاکمیت ملی کشور بیانگر شایستگی، تجربه و تخصص شما دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه در دوران دفاع مقدس و چه در این جنگ ناجوانمردانه اخیر ثابت کرد که نقطه اتکاء ملت و سد محکمی برابر توطئه‌گران و متجاوزان است و این ایستادگی سبب ناامیدی کامل مستکبران و بدخواهان ملت شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نهادی علمی و اجتماعی آمادگی دارد در حوزه‌های تخصصی سپاه پاسداران همکاری‌های مأموریت محور داشته باشد.

از خداوند متعال برای جنابعالی و همکارانتان توفیق روزافزون و سلامتی تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا را مسئلت دارم.»

همچنین در متن پیام دکتر رنجبر به فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

«برادر ارجمند سردار دریادار پاسدار علی عظمایی

انتصاب شایسته جناب عالی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

بی‌شک سوابق درخشان و توانمندی و مجاهدت جناب عالی طی چهار دهه خدمت صادقانه به نظام اسلامی پشتوانه ارزشمندی برای حضور در این منصب است و آینده‌ای روشن در پیش روی نیروی دریایی سپاه خواهد بود.

اقتدار نیروی دریایی سپاه به عنوان یک نیروی راهبردی در جنگ تحمیلی اخیر به ویژه ایستادگی مقابل متجاوزگر آمریکایی در تنگه هرمز فصل نوینی را در عرصه نظامی گشود که برای بسیاری از بدخواهان این سرزمین عبرت‌آمیز است.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نهادی علمی و اجتماعی، آمادگی لازم را دارد تا در حوزه‌های فناوری و امور دریایی متناسب با ماموریت‌های نیروی دریایی سپاه، همکاری‌های تخصصی داشته باشد.

از خداوند متعال برای جناب عالی و همکارانتان آرزوی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.»