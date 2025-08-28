هشدار جدی به کشاورزان؛ ۷ هکتار کلم آلوده معدوم شد

علیرضا مرادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از معدوم‌سازی ۷ هکتار محصولات کشاورزی به دلیل استفاده از آب فاضلاب خبر داد و بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی نوین و گلخانه‌ای تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بهارستان، با اشاره به وجود ۲ هزار هکتار زمین کشاورزی در این شهرستان اظهار داشت: سهم غلات در این منطقه ۵۰۰ هکتار، دانه‌های روغنی ۳۰ هکتار و سبزیجات ۴۶۰ هکتار است و سالانه حدود ۵۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود.

وی افزود: بهارستان با داشتن سه واحد بزرگ پرورش دام شیری، نقش مهمی در تولید شیر خام دارد و سالانه ۱۳ هزار تن شیر و ۳۶۰ تن گوشت قرمز در این شهرستان تولید می‌شود که سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

مرادی با تأکید بر لزوم حرکت کشاورزان به سمت روش‌های نوین گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی و هدررفت بالای آب در کشاورزی سنتی، ضرورت دارد کشاورزان از کشاورزی مدرن و گلخانه‌ای بهره گیرند تا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، بازدهی محصولات نیز افزایش یابد. دولت نیز در این مسیر حمایت‌ها و سیاست‌های تشویقی ویژه‌ای ارائه می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی بهارستان همچنین به حمایت‌های دولتی در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت وجه نقد یا نهاده‌های دامی در قبال تحویل گوشت قرمز اشاره کرد و افزود: تسهیلاتی نیز برای نصب پنل‌های خورشیدی با هدف جبران خسارت ناشی از ناترازی انرژی در نظر گرفته شده است که متأسفانه مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفته است.

وی در پایان از معدوم‌سازی بخشی از محصولات کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۷ هکتار از محصولات کلم به دلیل آبیاری با فاضلاب و به منظور حفظ سلامت شهروندان، با همکاری شبکه بهداشت و درمان معدوم شد.