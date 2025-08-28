به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی «میز خدمت» با هدف تسهیل در ارائه خدمات، پاسخگویی بیواسطه به مطالبات مردم و رسیدگی مستقیم به مشکلات آنان در هفته دولت برگزار شد.
در جریان این اردو، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی با استقرار در میزهای خدمت، به درخواستهای مراجعان رسیدگی کردند.
رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف بهزیستی کردستان در حاشیه این برنامه اظهار کرد: حضور میدانی مسئولان در جمع مردم اقدامی ارزشمند است که موجب تسریع در رفع مشکلات و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مدیران میشود.
عدنان صبا افزود: اینگونه برنامهها علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، نشان میدهد که دستگاههای اجرایی در کنار مردم و آماده خدمترسانی هستند.
این اردوی جهادی با استقبال گسترده اهالی حسنآباد همراه شد و شهروندان مسائل و مشکلات خود را در حوزههای مختلف با مسئولان در میان گذاشتند.
