۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

برپایی اردوی جهادی «میز خدمت» در حسن‌آباد سنندج

سنندج- اردوی جهادی «میز خدمت» همزمان با هفته دولت و هفته بسیج ادارات، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مسجد جامع ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی «میز خدمت» با هدف تسهیل در ارائه خدمات، پاسخگویی بی‌واسطه به مطالبات مردم و رسیدگی مستقیم به مشکلات آنان در هفته دولت برگزار شد.

در جریان این اردو، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با استقرار در میزهای خدمت، به درخواست‌های مراجعان رسیدگی کردند.

رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف بهزیستی کردستان در حاشیه این برنامه اظهار کرد: حضور میدانی مسئولان در جمع مردم اقدامی ارزشمند است که موجب تسریع در رفع مشکلات و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مدیران می‌شود.

عدنان صبا افزود: این‌گونه برنامه‌ها علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم و آماده خدمت‌رسانی هستند.

این اردوی جهادی با استقبال گسترده اهالی حسن‌آباد همراه شد و شهروندان مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف با مسئولان در میان گذاشتند.

