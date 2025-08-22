میز خدمت ادارات در گناوه به مناسبت هفته دولت برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که با استقبال نمازگزاران همراه شد، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان حضور داشتند و به درخواست‌ها و مشکلات شهروندان به‌صورت چهره‌به‌چهره رسیدگی شد.

تأکید امام جمعه بر مردمی‌سازی خدمات

امام جمعه گناوه در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایی میز خدمت در هفته دولت اقدامی ارزشمند در راستای تحقق مردمی‌سازی نظام و ارائه خدمت بی‌واسطه به مردم است.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی افزود: این هفته فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام و دولت به مردم است و حضور مسئولان در میان شهروندان موجب افزایش اعتماد و تعامل متقابل خواهد شد.

فرماندار: شنیدن مستقیم مطالبات، اولویت دولت است

فرماندار شهرستان گناوه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برپایی میز خدمت، بیانگر توجه دولت به مطالبات مردم است و ما خود را موظف می‌دانیم با جدیت پیگیر حل مشکلات مطرح‌شده باشیم.

دانیال اسفندیاری ادامه داد: یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم، مردمی‌بودن و حضور مسئولان در میان مردم است و اجرای این برنامه در هفته دولت، نمونه‌ای عینی از این رویکرد محسوب می‌شود.

همچنین سخنرانی فرماندار شهرستان گناوه از دیگر برنامه‌های به مناسبت هفته دولت در مصلی جمعه بود.