میز خدمت ادارات در گناوه به مناسبت هفته دولت برپا شد

گناوه – به مناسبت هفته دولت،میز خدمت ادارات شهرستان گناوه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در مصلی نماز جمعه این شهر برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که با استقبال نمازگزاران همراه شد، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان حضور داشتند و به درخواست‌ها و مشکلات شهروندان به‌صورت چهره‌به‌چهره رسیدگی شد.

تأکید امام جمعه بر مردمی‌سازی خدمات

امام جمعه گناوه در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایی میز خدمت در هفته دولت اقدامی ارزشمند در راستای تحقق مردمی‌سازی نظام و ارائه خدمت بی‌واسطه به مردم است.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی افزود: این هفته فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام و دولت به مردم است و حضور مسئولان در میان شهروندان موجب افزایش اعتماد و تعامل متقابل خواهد شد.

فرماندار: شنیدن مستقیم مطالبات، اولویت دولت است

فرماندار شهرستان گناوه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برپایی میز خدمت، بیانگر توجه دولت به مطالبات مردم است و ما خود را موظف می‌دانیم با جدیت پیگیر حل مشکلات مطرح‌شده باشیم.

دانیال اسفندیاری ادامه داد: یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم، مردمی‌بودن و حضور مسئولان در میان مردم است و اجرای این برنامه در هفته دولت، نمونه‌ای عینی از این رویکرد محسوب می‌شود.

همچنین سخنرانی فرماندار شهرستان گناوه از دیگر برنامه‌های به مناسبت هفته دولت در مصلی جمعه بود.

