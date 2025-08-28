اتصال بندر انزلی به راه آهن سراسری توسط سازمان بنادر و دریانوردی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی بنادر و دریانوردی گیلان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به توسعه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی سال گذشته به راه آهن سراسری متصل شد و سازمان منطقه آزاد انزلی نیز تقبل ساخت ریل در داخل محدوده را بر عهده گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا راه آهن با اولویت حمل و نقل بار ساخته می‌شود افزود: ما بندری شبیه به آستارا که مرز سه گانه زمینی، دریایی و ریلی داشته باشد نداریم و سازمان بنادر و دریانوردی تقبل کرد علاوه بر انتخاب مشاور ذیصلاح برای ۱۱ کیلومتر ریل، پیمانکاری آن را نیز تا اتصال بندرانزلی به راه آهن سراسری را در دستور کار داشته باشد.

حق شناس با بیان اینکه پروژه کنارگذر انزلی، بندر انزلی را در بن بست قرار داده است گفت: روز گذشته ۷۰ واگن کالا از جمهوری آذربایجان در داخل خاک ایران تخلیه شد و علاوه بر آن روزانه ۵۰۰ کامیون بار از غرب گیلان وارد می‌شود اما استفاده از این کنار گذر نیازمند تکمیل یک پل ۲ کیلومتری بر روی تالاب انزلی (نهنگ روگا) است که ۷۰۰ متر آن نیز ساخته شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در سه ماه اول امسال صادرات در کل بنادر کشور روند افزایشی داشته است تاکید کرد: در صورت اتصال بندرانزلی به راه آهن سراسری در کنار بندر کاسپین و همچنین تکمیل کنار گذر انزلی برای تردد کامیون‌ها، هیچ بندری در خزر توانایی رقابت با این دو بندر را در خزر نخواهد داشت.

حق شناس با اشاره به بهره برداری از پروژه‌های عمرانی استان گیلان در هفته دولت با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان گفت: باید در مقایسه آمارها ببینیم نسبت به سال گذشته چقدر پیشرفت داشته‌ایم و چه میزان از مشکلات رفع شده است به عنوان نمونه در هفته دولت سال گذشته بندر آستارا تعطیل بود ولی امسال کشتی در آن تردد می‌کند و همچنین در سال گذشته مرز جدید آستارا چای جاده خاکی بود ولی امسال آسفالت شده است.

ضرورت فراهم سازی شرایط برای انجام گردشگری دریایی

استاندار گیلان با اشاره به اینکه جنوبی‌ها از دریا بیشتر از ما بهره می‌برند ادامه داد: دریا عامل و منبع توسعه استو باید بگویم تا قبل از فروپاشی شوروی سابق ما مجاز به کشتیرانی نبودیم اما امروز علاوه بر تردد بیش از ۱۰۰ فرودند کشتی با پرچم ایران، تعمیرات کشتی هم در انزلی انجام می‌شود در حالی که در گذشته کشتی‌ها برای تعمیرات در نکا در صف می‌ماندند.

حق شناس با تاکید بر ضرورت فراهم سازی شرایط برای انجام گردشگری دریایی در تمام نوار ساحلی شمال کشور اضافه کرد: در گیلان تقاضا برای گردشگری وجود دارد ولی علاوه بر نبود اسکله‌های مورد نیاز تنها ۱۸ نقطه برای شنا در گیلان داریم و باید گفت ما پایمان را به دریا نگذاشته‌ایم.

وی با بیان اینکه شرط احیای تالاب انزلی ساختن تصفیه خانه‌ها و شبکه فاضلاب است گفت: تصفیه خانه غازیان تا سه ماه آینده به بهره برداری می‌رسد تا پساب‌های خانگی به سمت تالاب انزلی نرود.

استاندار گیلان با بیان اینکه لایروبی و تله‌های رسوبگیر مانند داروی مسکن عمل می‌کنند افزود: حجم رسوب داخل تالاب انزلی حداقل یک میلیارد متر مکعب است که کل لایروبی آن حدود ۳۰ سال طول می‌کشد و تنها راه نجات تالاب جلوگیری از ورود پساب‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی و ساخت تصفیه خانه‌ها است.