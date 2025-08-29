افتتاح ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه ارتباطی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر جمعه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح پروژه‌هایی به ارزش حدود یک هزار میلیارد تومان در سطح استان گیلان در حوزه مخابراتی شاهد بودیم.

وی افزود: از این میزان ۷۰۰ میلیارد تومان از محل منابع شرکت مخابرات و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز توسط وزارت ارتباطات در زیرساخت‌های ارتباطی استان هزینه شده است.

حق‌شناس با اشاره به جزئیات این طرح‌ها گفت: عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه فیبر نوری، اتصال منازل و کسب‌وکارها، توسعه شبکه سوئیچ، شبکه انتقال و دیتا بوده است که امیدواریم گام مؤثری در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان باشد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توسعه بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی در استان اظهار داشت: بخشی از شهرهای استان در حال حاضر از شبکه فیبر نوری بهره‌مند شده‌اند اما باید تلاش کنیم تا در سال جاری، سایر شهرها نیز به این امکانات دسترسی پیدا کنند.

وی در پایان تصریح کرد: هدف ما فراهم‌سازی پهنای باند و سرعت ارتباطی مناسب برای منازل و کسب‌وکارهای مردم عزیز گیلان است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها، این مهم محقق شود.