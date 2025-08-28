به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی عصر پنجشنبه در مراسم آغاز پروژه گردشگری شهرداری کامیاران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت، اظهار کرد: مردم کردستان همواره در خط مقدم دفاع از تمامیت ارضی ایران قرار داشته و به مرزداری ایران اسلامی افتخار کرده‌اند.

وی با قدردانی از استقبال گرم مردم کامیاران، افزود: در بدو ورود به این شهرستان، آئین رونمایی از المان شهید گمنام برگزار شد و پس از آن بازدیدهایی از پروژه‌های عمرانی از جمله کمربندی‌های شرقی و غربی، پارک‌های تازه احداث شده و طرح احداث دریاچه مصنوعی کامیاران انجام گرفت.

استاندار کردستان با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای گردشگری در شهرستان‌ها گفت: مأموریت ویژه‌ای به فرمانداران و شهرداران ابلاغ شده تا حداقل یک پروژه شاخص در حوزه گردشگری را در مرکز هر شهرستان تعریف و اجرایی کنند که خوشبختانه کامیاران در این زمینه پیشتاز بوده و دو پروژه مهم شامل دریاچه مصنوعی و طرح کلنگ‌زنی امروز را پیش برده است.

زره‌تن‌لهونی با بیان اینکه استانداری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: کامیاران به دلیل نداشتن شورای شهر، به طور قانونی تحت حمایت مضاعف استانداری است و ما وظایف شورای شهر را نیز در کنار وظایف قانونی استانداری بر عهده داریم، بنابراین پیگیری امور شهری این شهرستان با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به سرعت گرفتن روند اجرای پروژه‌ها، تأکید کرد: طرح‌های عمرانی و گردشگری شهرستان کامیاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استانداری کردستان حمایت‌های لازم را برای به نتیجه رسیدن آن‌ها انجام خواهد داد.