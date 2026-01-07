به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر چهارشنبه در نشست شهرداران استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با بیان اینکه تقویت بنیه مالی شهرداریها نقش تعیینکنندهای در شتاببخشی به عمران و آبادانی شهرها دارد، اظهار کرد: افزایش اعتبارات شهرداریها و دهیاریها بهصورت هدفمند در دستور کار قرار گرفته و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی با قدردانی از تلاشها و خدمات مجموعه شهرداریهای استان افزود: عملکرد شهرداران در مسیر توسعه شهری، ساماندهی فضاهای عمومی و ارائه خدمات به شهروندان قابل تقدیر است و این تلاشها باید با برنامهریزی دقیق و نگاه آیندهنگرانه تداوم یابد.
استاندار کردستان تکریم اربابرجوع را یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری دانست و گفت: احترام به شهروندان، پاسخگویی مناسب و تلاش برای گرهگشایی از مشکلات مردم باید به یک فرهنگ سازمانی در شهرداریها و دستگاههای اجرایی تبدیل شود، چرا که مردم شایسته بهترین خدمات هستند.
زرهتن لهونی در ادامه با اشاره به نقش اثرگذار پاکبانان در حفظ پاکیزگی و آرامش شهرها تصریح کرد: پاکبانان از ارکان اصلی سلامت شهری به شمار میروند و پاکیزگی معابر و سیمای شهر مرهون زحمات شبانهروزی این قشر زحمتکش است که لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی موج جدید بارندگی در استان، بر ضرورت آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری تأکید کرد و افزود: شهرداریها باید با تمرکز بر مناطق و محورهای پربارش، تمهیدات لازم را برای مدیریت شرایط جوی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی فراهم کنند.
استاندار کردستان در پایان با بیان اینکه ورودی شهرها ویترین و نماد هویتی هر شهر محسوب میشود، خاطرنشان کرد: زیباسازی و بهسازی ورودی شهرها نقش مهمی در تصویر ذهنی مسافران و رهگذران دارد و لازم است این موضوع با نگاه جدی و اقدامات عملی در اولویت برنامههای شهرداریها قرار گیرد.
