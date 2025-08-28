ادای احترام استاندار کردستان و مسئولان کامیاران به مقام شامخ شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، استاندار کردستان عصر پنجشنبه به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در یادمان شهدای گمنام فرمانداری کامیاران، یاد و خاطره شهیدان والامقام را گرامی داشتند.
در این مراسم، میرزایی فرماندار کامیاران با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب و خدمت صادقانه به مردم است.
وی با قدردانی از حضور استاندار کردستان در شهرستان کامیاران، افزود: سفر دکتر زارعی کوشا به این شهرستان در ایام هفته دولت، مایه دلگرمی مردم و مسئولان بوده و نویدبخش آغاز طرحهای مهم عمرانی و خدماتی است.
فرماندار کامیاران به پروژههای آماده افتتاح و کلنگزنی اشاره کرد و گفت: رونمایی از المان شهید گمنام، کلنگزنی مجتمع رفاهی بابا، افتتاح پارک ضیا، کنارگذر شهید آذربار و کنارگذر غربی از جمله طرحهای پیشبینی شده در این سفر است.
میرزایی با اشاره به طرح دریاچه مصنوعی کامیاران، این پروژه را گامی بلند در مسیر توسعه گردشگری استان دانست و بیان کرد: این طرح عظیم میتواند با توجه به ظرفیتهای طبیعی منطقه، کامیاران را به یکی از قطبهای گردشگری کردستان تبدیل کند.
وی در پایان از حمایتها و همراهیهای استاندار مردمی و دلسوز کردستان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این سفر نقطه عطفی در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان باشد.
نظر شما