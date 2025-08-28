توسعه گردشگری کامیاران گامی ارزشمند در رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار میرزایی عصر پنجشنبه در افتتاح المان شهدای گمنام کامیاران بیان کرد: به مناسبت هفته دولت در شهرستان کامیاران آئین رونمایی از المان شهید گمنام، کلنگ زنی مجتمع خدماتی رفاهی مردم، افتتاح پارک ضیا، کنار گذر شهید آذربار و کنار گذر غربی در این شهرستان انجام میشود.
وی گفت: طرح بزرگ و ماندگار دریاچه مصنوعی کامیاران پروژه عظیم گردشگری و گامی بلند در راستای تحقق سیاستها و برنامههای راهبردی و ارزشمند در زمینه توسعه گردشگری در استان کردستان است.
وی افزود: شناساندن ظرفیتهای گردشگری و اجرای طرحهای مربوطه اگر به درستی انجام شود میتواند این پروژه را به یکی از قطبهای گردشگری استان تبدیل کند.
میرزایی گفت: توجه و حمایتهای بی دلیل استاندار مردمی و انقلابی و دلسوز استان کردستان نقطه عطفی در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان کامیاران خواهد بود که با تدابیر دلسوزانه و با برنامههای مدبرانه میتوان شاهد شکوفایی روزافزون باشیم.
