گودرزی: اسنپ بک مطلقاً قابل اجرا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر مبنا در روابط بین‌الملل، قانون و منطق و اصول حقوقی و فنی و قانونی باشد اسنپ بک مطلقاً قابل اجرا نیست و این آمریکاست که باید به علت نقض برجام تنبیه شود، این اروپایی‌ها هستند که باید به علت عدم تعهد به برجام توبیخ شوند، چرا که برجام را نقض کردند و به مفاد آن پایبند نبودند.

وی افزود: آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل با بی عملی خود در مواجهه با جنایات آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه و حمله مستقیم آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران نشان داده‌اند که نزد آنها معاهدات و قوانین تا آنجا اعتبار دارند که منافع آنها را تأمین کند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: مشکل اصلی، امکان قانونی اروپایی‌ها در استفاده کردن از اسنپ بک نیست چرا که آنها خیلی از اصول و مبانی روابط بین‌الملل را زیر پا گذاشته‌اند بلکه مشکل اصلی اعتماد دولت وقت به آمریکا است.

گودرزی افزود: اعتماد دولت وقت به آمریکا ما را امروز به چالش انداخته است. در این هیاهوها مسئله اصلی را گم نکنیم؛ مسئله اصلی این است که دولت وقت کلید حل مشکلات کشور را در خارج از کشور جستجو می‌کرد و ظرفیت‌های داخل را تعطیل کرد.

وی گفت: مسئله اصلی اینست که آمریکا قابل اعتماد نبود و نیست و دیگر اینکه تنها راه نجات کشور این است که قوی شویم و با تولید قدرت از ایران دفاع کنیم.