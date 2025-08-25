گودرزی: باید برای حفظ و تقویت استقلال ملی و وحدت کشور یکصدا باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سالروز شهادت امام رضا (ع) و تأکید بر حفظ و تقویت اتحاد مقدس ملت، گفت: اتحاد و همبستگی ملی، عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و موفقیت‌های ملت ایران در جنگ تحمیلی و همچنین جنگ نابرابر ۱۲ روزه بود. دشمنان با همدستی یکدیگر تلاش کردند تا از طریق سگ هارشان در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی، به اقتدار ملی ایران ضربه بزنند، اما وحدت مردم و پایبندی به آرمان‌های امام و انقلاب، توطئه‌های آنان را خنثی کرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه استقلال کشور، آرمان اصلی انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: هرکس با هر وسیله‌ای، شامل قلم و بیان، بخواهد به استقلال کشور آسیب بزند، در حقیقت ستون پنجم دشمن بوده و بر ضد منافع ملی عمل می‌کند. صاحب‌نظران و کنشگران باید دقت کنند که سخنان و اقداماتشان به تقویت دشمن نیانجامد و در تقابل با استقلال ملی نباشد.

گودرزی علت اصلی دشمنی آمریکا و دیگر قدرت‌های استکباری با ایران را اصرار ملت و نظام بر استقلال کشور دانست و افزود: دشمنان با ایران وابسته و غیرمستقل مشکلی ندارند، بلکه مشکل اصلی آنان با ایرانی است که بر حقوق حقه خود پافشاری می‌کند و پرچم عزت و استقلال را بالا نگه می‌دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر تاکتیک دشمنان، تصریح کرد: امروز دشمن به این نتیجه رسیده که با حمله نظامی نمی‌تواند بر اراده ملت ایران غلبه کند، بنابراین تنها راه پیروزی خود را در ایجاد تفرقه و اختلاف بین قوای سه‌گانه، مردم و نیروهای مسلح می‌داند. هر اندازه وحدت و همبستگی بین قوا، نیروهای مسلح و مردم بیشتر باشد، دشمن در توطئه‌های خود ناکام‌تر خواهد ماند.

وی با بیان اینکه ملت ایران ملتی آگاه و با غیرت است، تأکید کرد: همه ما، شامل مسئولان و مردم، باید برای حفظ و تقویت استقلال ملی و وحدت کشور یکصدا باشیم و از هرگونه چندصدایی که موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود پرهیز کنیم.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک شاهد انزوای بیشتر دشمنان خواهیم بود، عنوان کرد: از آنجایی که ملت ایران ملتی متمدن، آگاه و با شرافت است، غیرت ملی آنان اجازه نداده و نخواهد داد که تسلیم دشمنان شوند. حتی اگر کسانی خود را ایرانی بنامند و با دشمنان ایران همراهی کنند، این عده معدود که در اردوگاه دشمنان خیمه زده‌اند و دم از دوستی با ملت می‌زنند، مورد تنفر ملت ایران هستند. ایرانیان حتی در خارج از کشور نیز با غیرت ملی و شرافتی که دارند، موافق نیستند که دشمنان بر مقدرات این کشور حاکم شوند. به یقین با حفظ اتحاد مقدس، همبستگی و انسجام، مشکلات داخلی را حل خواهیم کرد و خداوند نصرت خود را نصیب این ملت خواهد کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مواضع و رفتارمان باید تقویت‌کننده اتحاد در کشور باشد، افزود: البته این به معنای بی‌توجهی نسبت به عملکرد مسئولان نیست. اتفاقاً گاهی برخی رفتارها، مواضع، تصمیمات غلط و اظهارنظرهای ناصحیح، خود ناقض این اتحاد است، اما باید دقت کرد که نوع مواجهه با این موارد باید به گونه‌ای باشد که برآیند کلی آن، تقویت جبهه انقلاب اسلامی و انسجام ملی باشد و موجب ناامیدی و مأیوس کردن دشمنان شود.