سردخانه ۶ هزار تنی قروه افتتاح شد

قروه_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: همزمان با هفته دولت سردخانه ۶ هزار تنی قروه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی اظهار کرد: افتتاح این سردخانه در بخش شرقی استان گامی در جهت توسعه صنایع تبدیلی و امنیت غذایی خواهد بود.

وی افزود: این سردخانه یک مداره و با ظرفیت ۶ هزار تن و سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومانی در شهرستان قروه به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: این پروژه با هدف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین امنیت غذایی منطقه احداث شده است.

نقشبندی عنوان کرد: این پروژه توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی از محل آورده شخصی و ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک کشاورزی احداث شده است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این سردخانه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم شده و این سردخانه در قطب تولید سیب زمینی شهرستان قروه احداث شده است که نقش مهمی در نگهداری این محصول پرمصرف و تنظیم بازار آن خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار کرد: نجات کشور و امنیت غذایی در گرو توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

محمدرضا طلایی تصریح کرد: لازم است که با هدایت سرمایه‌های مردمی به این حوزه، هم امنیت غذایی را تضمین کنیم و هم به اشتغال و اقتصاد استان و منطقه کمک کنیم.

