به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی، با اشاره به سیاست‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در توسعه بازارهای محلی، به خبرنگاران گفت: روستابازارهای کشاورزی از سیاست‌های اصلی این سازمان است و برای سال جاری، احداث ۱۳ واحد در استان گلستان پیش‌بینی شده که در مرحله نخست سه روستا عملیاتی شده و همزمان با هفته دولت، دو واحد دیگر نیز افتتاح شد.

وی با تأکید بر عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و اقلام اساسی از طریق این بازارها افزود: هدف‌گذاری ما حرکت به سمت ایجاد روستابازارهای تخصصی برای محصولاتی نظیر برنج است؛ چرا که برنج یکی از تولیدات شاخص استان گلستان و جزو اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارها است.

جامی همچنین از افتتاح چهارمین کارخانه شالی‌کوبی شبکه تعاون روستایی در استان خبر داد و گفت: این کارخانه با هدف فرآوری برنج تولیدی استان و عرضه آن در فروشگاه‌های تخصصی سطح استان و کشور راه‌اندازی شد تا بتوانیم زنجیره تولید تا مصرف این محصول را به صورت کامل در اختیار داشته باشیم.

وی هدف این اقدامات را توسعه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان محلی عنوان کرد.