  1. استانها
  2. گلستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

افتتاح روستابازارها و چهارمین کارخانه شالی‌کوبی در گلستان

افتتاح روستابازارها و چهارمین کارخانه شالی‌کوبی در گلستان

گرگان-مدیر تعاون روستایی گلستان از افتتاح دو روستابازار جدید و چهارمین کارخانه شالی‌کوبی شبکه تعاون در استان گلستان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی، با اشاره به سیاست‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در توسعه بازارهای محلی، به خبرنگاران گفت: روستابازارهای کشاورزی از سیاست‌های اصلی این سازمان است و برای سال جاری، احداث ۱۳ واحد در استان گلستان پیش‌بینی شده که در مرحله نخست سه روستا عملیاتی شده و همزمان با هفته دولت، دو واحد دیگر نیز افتتاح شد.

وی با تأکید بر عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و اقلام اساسی از طریق این بازارها افزود: هدف‌گذاری ما حرکت به سمت ایجاد روستابازارهای تخصصی برای محصولاتی نظیر برنج است؛ چرا که برنج یکی از تولیدات شاخص استان گلستان و جزو اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارها است.

جامی همچنین از افتتاح چهارمین کارخانه شالی‌کوبی شبکه تعاون روستایی در استان خبر داد و گفت: این کارخانه با هدف فرآوری برنج تولیدی استان و عرضه آن در فروشگاه‌های تخصصی سطح استان و کشور راه‌اندازی شد تا بتوانیم زنجیره تولید تا مصرف این محصول را به صورت کامل در اختیار داشته باشیم.

وی هدف این اقدامات را توسعه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان محلی عنوان کرد.

کد خبر 6576309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها