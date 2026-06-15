به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از هفته جهاد کشاورزی، سردخانه دو مداره ۵ هزار تنی روستای کبودخانی علیا در شهرستان قروه عصر دوشنبه از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر جهاد کشاورزی به صورت رسمی به بهره‌برداری رسید و به عنوان یکی از پروژه‌های مهم بخش کشاورزی منطقه، نقش مؤثری در نگهداری محصولات، کاهش ضایعات پس از برداشت و پایداری امنیت غذایی خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش از اولویت‌های مهم استان است و ایجاد سردخانه‌های استاندارد می‌تواند علاوه بر حفظ کیفیت محصولات، به تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان کمک کند.

سعدی نقشبندی با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام شده برای اجرای این طرح افزود: این سردخانه توسط بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری ایرج خالدیان اجرا شده است؛ در حالی که اعتبار اولیه پیش‌بینی شده برای آن ۹۵ میلیارد تومان بود، با توجه به افزایش هزینه‌ها و تلاش سرمایه‌گذار، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل و راه‌اندازی آن هزینه شد که ۲۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.

وی بیان کرد: این مجموعه به صورت دو مداره طراحی شده و امکان نگهداری محصولات در شرایط بالای صفر و زیر صفر را فراهم می‌کند که این ظرفیت، توان ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی در منطقه را افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: با بهره‌برداری از این سردخانه، هشت نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شده‌اند و زمینه اشتغال فصلی برای ۴۰ نفر نیز فراهم شده است.

نقشبندی با اشاره به اهمیت توسعه چنین طرح‌هایی در بخش کشاورزی گفت: افتتاح این پروژه در هفته جهاد کشاورزی، گامی در حمایت از کشاورزان منطقه و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی شهرستان قروه و استان کردستان است.