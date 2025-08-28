به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد منبری عصر پنجشنبه در بازدید استاندار از کمربندی ۳۴ متری شرقی شهید آذربار کامیاران گفت: در طرح جامع تفصیلی شهر کامیاران ۲ کنار گذار پیش‌بینی شده که تقریباً هیچ کدوم از این کنار گذرها انجام نشده است.

وی بیان کرد: متأسفانه با توجه به شرایط و مشکلات ملکی که فوق العاده پیچیده است تملک این زمین سخت است.

شهردار کامیاران بیان کرد: از سمت میدان کرمانشاه تقریباً ۸۰ درصد زمین غربی با ۱۰۰ میلیارد هزینه اجرا شده و دیوار و خاکبرداری و یک دهنه از پل هم مانده است.

منبری بیان کرد: اگر برای تکمیل این پروژه کمک شود بهتر است چرا که این پروژه تعریف شده در حد و توان شهرداری نبود ولی به دلیل مشکلات ترافیکی پروژه اجرای شد.

وی تصریح کرد: چون ۳۰ درصد جمعیت شهر در این محوطه متمرکز شده و شهرک هلال احمر و فاز ۲ هم در اینجا قرار دارد با بهره‌برداری از ان عمده تردد و مشکلات حل می‌شود.

شهردار کامیاران بیان کرد: با سرانجام رسیدن پروژه گره ترافیکی شهر حل می‌شود و طرح بازنگری طرح تفصیلی به طور کامل در حال ایجاد و اجرا است و تا دو ماه دیگر با تأمین اعتبار و بودجه زیر بار خواهد رفت.