کمربندی ۳۴ متری کامیاران گره ترافیکی شهر را باز می‌کند

کامیاران_ شهردار کامیاران گفت: اجرا و زیر بار رفتن کمربندی ۳۴ متری شرقی شهید آذربار کامیاران گره ترافیکی شهر را باز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد منبری عصر پنجشنبه در بازدید استاندار از کمربندی ۳۴ متری شرقی شهید آذربار کامیاران گفت: در طرح جامع تفصیلی شهر کامیاران ۲ کنار گذار پیش‌بینی شده که تقریباً هیچ کدوم از این کنار گذرها انجام نشده است.

وی بیان کرد: متأسفانه با توجه به شرایط و مشکلات ملکی که فوق العاده پیچیده است تملک این زمین سخت است.

شهردار کامیاران بیان کرد: از سمت میدان کرمانشاه تقریباً ۸۰ درصد زمین غربی با ۱۰۰ میلیارد هزینه اجرا شده و دیوار و خاکبرداری و یک دهنه از پل هم مانده است.

منبری بیان کرد: اگر برای تکمیل این پروژه کمک شود بهتر است چرا که این پروژه تعریف شده در حد و توان شهرداری نبود ولی به دلیل مشکلات ترافیکی پروژه اجرای شد.

وی تصریح کرد: چون ۳۰ درصد جمعیت شهر در این محوطه متمرکز شده و شهرک هلال احمر و فاز ۲ هم در اینجا قرار دارد با بهره‌برداری از ان عمده تردد و مشکلات حل می‌شود.

شهردار کامیاران بیان کرد: با سرانجام رسیدن پروژه گره ترافیکی شهر حل می‌شود و طرح بازنگری طرح تفصیلی به طور کامل در حال ایجاد و اجرا است و تا دو ماه دیگر با تأمین اعتبار و بودجه زیر بار خواهد رفت.

