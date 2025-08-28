کمربندی شرقی شهید آذربار کامیاران نیازمند اعتبارات ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی عصر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار کردستان از کمربندی شرقی شهید آذربار کامیاران اظهار کرد: کمربندی قدیمی عملاً در محدوده شهر قرار گرفته و کارکرد اصلی خود را از دست داده است، از این رو اجرای کمربندی جدید نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و ساماندهی عبور و مرور دارد.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات شهرستانی افزود: کل اعتبارات سال ۱۴۰۴ برای سه شهرستان حوزه انتخابیه ۲۲۳ میلیارد تومان است و با این حجم منابع نمی‌توان پروژه‌های بزرگی مانند کمربندی کامیاران را تکمیل کرد، بنابراین نیاز به حمایت ویژه ملی وجود دارد.

نماینده مردم سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، عملیات اجرایی این پروژه سرعت گیرد و بخشی از دغدغه‌های مردم کامیاران در حوزه ترافیک برطرف شود.

طرح جامع و تفصیلی شهر کامیاران از سال ۱۳۷۴ تعریف شده و کمربندی شرقی شهید آذربار بخشی از این طرح به شمار می‌رود.

به دلیل مشکلات مربوط به تملک اراضی، اجرای این پروژه با تأخیر چندین‌ساله آغاز شد اما تاکنون با هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیارد تومان، به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است و با تزریق ۵۰ میلیارد تومان دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.

با توجه به نقش این کمربندی در کاهش بار ترافیکی شهر، استاندار کردستان ضمن وعده کمک برای تأمین اعتبار موردنیاز، خواستار تسریع در تکمیل این پروژه شد