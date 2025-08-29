خوزستان دارای ۵ بافت تاریخی مصوب است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا حسینی بروجنی پنجشنبه شب در نشست خبری که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: حوزه میراث فرهنگی متشکل از سه اداره ثبت آثار و حرائم، حفظ و احیا بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و حفظ موزه‌ها و آثار منقول میراث فرهنگی است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته یکسال اخیر در این حوزه، بیان کرد: اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در حوزه میراث فرهنگی تخصیص داشته ایم، همچنین از حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نفت نیز ۵۵ میلیارد تومان اعتبار داشته ایم که حوزه میراث فرهنگی، ثبت آثار حرایم، فعال کردن کارگاه‌های مرمت گمانه زنی و اکتشاف محوطه‌های تاریخی را در دستور کار قرار دادیم.

وی گفت: سال گذشته ۵۰ کارگاه مهم مرمتی که اغلب آثار در معرض خطر بود را فعال کرده و از خطر به حالت تثبیت درآمد تا با مرمت مستمر آنها را به فرصتی برای بهره برداری سرمایه گذاران و اشخاص حقیقی تبدیل کتیم.

به گفته سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان، ۱۲ اثر دفاع مقدس در فهرست آثار به ثبت رسیدند.

حسینی بیان کرد: همچنین ۱۸ هزار آثار منقول در مخازن امن را ساماندهی کردیم. ۱۰۰ صد اثر از حوزه مرمت آثار منقول ساماندهی و مرمت شد.

وی با اشاره به موزه‌های خوزستان اضافه کرد: در سال جدید تعمیر و تجهیز دو موزه مهم مسجدسلیمان و آبادان را آغاز کرده که درصدد هستیم تا پایان سال به بهره برداری برسند.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان عنوان کرد: همچنین موزه منطقه‌ای خوزستان فعال شده که در تلاش هستیم با مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادها به مرحله بهره برداری برسد.

به گفته حسینی، در سطح خوزستان آثار فراوانی وجود دارد که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تلاش کرده با پایش های مستمر از این آثار حفاظت کند.

وی با اعلام اینکه خوزستان دارای پنج بافت تاریخی مصوب است، اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های مستمر طرح‌های مطالعاتی و ضوابط اختصاصی آنها تهیه شده که در وزارتخانه در حال بررسی برای ابلاغ به استان است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان به حوزه اثرهای تاریخی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۶ اثر در راستای گمانه زنی و عرصه حریم، کاوش و گمانه زنی شده است که با توجه به عملکرد و ارزیابی استان در سال جاری به هفت اثر خواهد رسید و در حال حاضر کار پنج محوطه آغاز شده است که با تخصیص اعتبار این مهم تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.