به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو سیاست گذاری‌های انجام شده وزارت نیرو و شرکت توانیر طی روزهای پیش رو و همزمان با تعدیل دما در سطح کشور و کاهش مصرف برق به تدریج از ناترازی‌ها و محدودیت‌های اعمالی با الویت استان‌های گرمسیری کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی که از هفته آینده خاموشی در بعضی از استان‌ها صفر می‌شود افزود: به هم استانی‌های عزیز اطمینان داده می‌شود که استان بوشهر و استان‌های گرمسیری در اولویت رفع محدودیت قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: ابتدا محدودیت در این استان‌ها به تدریج برداشته خواهد شد و بسته به شرایط دمایی و کاهش مصرف برق کشور از ۱۵ شهریور ماه شاهد کاهش خاموشی‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به خروج نیروگاه اتمی بوشهر در هفته آتی و بخش عظیمی از نیروگاه‌های برق آبی کشور طی روزهای گذشته افزود: کاهش و از دست رفتن بخش زیادی از تولید برق همزمان با کاهش مصرف، همراهی مشترکان برق و مدیریت مصرف آنان همچون گذشته ضروری است.

حشمتی تصریح کرد: ضمن قدردانی از همکاری صورت گرفته تقاضا داریم با کاهش مصارف غیر ضروری، خادمان خود در صنعت برق را جهت تأمین برق همراهی و مساعدت کنید.