به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «النجاة، المنطق» اثر ابوعلی حسین‌بن عبداللّه‌بن سینا با مقدّمه و تصحیح و تعلیقاتِ مهدی گل پرور روزبهانی به زودی منتشر می‌شود.

کتاب نجات از آثار جامع شیخ الرئیس ابن‌سینا (۴۲۸ – ۳۷۰ ق.) است که، به‌عنوانِ متنِ پایه، برای آشنایی با علوم گوناگون نوشته شده‌است و، از آن پس، همواره مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار داشته‌است. کتاب نجات از چند بخش تشکیل شده‌است که نخستینِ آنها به علم منطق می‌پردازد.

اثر حاضر، تصحیح تازه‌ای از بخش منطق کتاب نجات را بر پایه آخرین موازین علمی در فنِ تصحیحِ انتقادیِ متون کلاسیک عرضه می‌کند. برای این کار ده‌ها نسخه خطی کهن از کتاب نجات که هم‌اکنون در کتابخانه‌های تهران، استانبول، آکسفورد، … نگهداری می‌شوند بررسی شده‌اند و سیزده نسخه معتبر به‌عنوانِ مبنای تصحیح انتخاب شده‌اند.

مصحح در مقدمه مبسوط خود به اموری مانند زمینه شکل‌گیری کتاب نجات، جنبه‌های تشابه و تمایز آن در نسبت با آثار دیگر ابن‌سینا، تحول‌آفرینی کتاب نجات در ساختار علم منطق، همچنین نسخه‌شناسی این کتاب پرداخته‌است و فهم متفاوتی را از منطق نجات به‌دست می‌دهد. تعلیقات توضیحی برای عبارت‌های دشوار متن نیز ارائه شده و نمایه‌های تفصیلی و متنوع در پایان کتاب، استفاده از آن را برای خواننده تسهیل می‌کنند.

این کتاب کاری از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ۵۵۲ صفحه و در قطع وزیری به چاپ رسید.