عدیلی: ۴۸۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در زاهدان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عدیلی گفت: در سال جاری، در مجموع ۱۰۰۳ واحد مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نقاط مختلف استان در حال احداث است که پروژه ۴۸۰ واحدی زاهدان، بخش مهمی از این برنامه حمایتی را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بهزیستی کشور، احداث ۴۸۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در شهر زاهدان با بهرهمندی از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد و همچنین کمکهای بلاعوض بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی انجام میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این واحدها در قالب ساختمانهای دو طبقه و با زیربنای مفید ۷۰ متر مربع، در محدوده جنوب شهر زاهدان احداث خواهند شد.
