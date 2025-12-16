طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت پاسخی ملی به بحران تغییر اقلیم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم موسوی‌نژاد صبح سه‌شنبه در یک‌صد و یکمین جلسه ستاد طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: طی دهه‌های گذشته، توسعه بی‌رویه صنایع آلاینده موجب افزایش غلظت کربن در جو شده و پیامدهایی همچون افزایش دما، خشک‌سالی و پراکنش نامنظم نزولات جوی را در سطح جهان به دنبال داشته است.

وی بابیان اینکه آلودگی‌های زیست‌محیطی مرز نمی‌شناسد، افزود: آلایندگی یک کشور تنها متوجه همان کشور نیست، بلکه اثرات آن کل جهان را در برمی‌گیرد؛ به همین دلیل، اجماع جهانی بر انجام اقدامات ویژه در حوزه درختکاری و توسعه جنگل‌ها شکل‌گرفته است.

مسئول دبیرخانه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، ادامه داد: این طرح در کشور ما در راستای تصمیم جهانی و با الهام از برنامه بانک جهانی برای کاشت یک تریلیون درخت تا افق ۲۰۳۰، از سال ۱۴۰۲ به‌صورت داوطلبانه و با مشارکت همه دستگاه‌ها آغازشده است.

موسوی‌نژاد با اشاره به برگزاری منظم جلسات ستادی این طرح، گفت: در این جلسات، علاوه بر موضوع کاشت یک میلیارد درخت، بر پویش‌های مردمی و جلب مشارکت عمومی تأکید ویژه‌ای می‌شود و هم‌اکنون همه اداره کل منابع طبیعی استان‌ها در این جلسات حضور دارند و در هر نشست، گزارش عملکرد پنج استان ارائه می‌شود.

وی از راه‌اندازی سامانه «تولید و کاشت درخت» خبر داد و افزود: در این سامانه، تمامی اطلاعات مربوط به تولید و کاشت نهال در سراسر کشور با ثبت پلیگون‌های دارای مختصات مکانی ذخیره و به‌صورت نموداری پایش می‌شود و نظارت بر اجرای طرح نیز از طریق شبکه‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، نظارت‌های استانی و ارزیابی‌های متقابل استان‌های هم‌جوار انجام می‌گیرد.

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال با اشاره به تفاوت مناطق رویشی کشور تصریح کرد: جنگل‌های هیرکانی شمال کشور به دلیل اهمیت ویژه، به‌صورت متمرکز مدیریت می‌شوند، اما طرح کاشت یک میلیارد درخت در خارج از شمال، چهار منطقه رویشی زاگرسی، ارسبارانی، خلیج‌فارس عمانی و ایران تورانی را در برمی‌گیرد که هرکدام شرایط اقلیمی خاص خود را دارند.

وی با تأکید بر اهمیت نگهداری عرصه‌های کاشته شده خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند خشکی جهان، موضوع نگهداری و تثبیت درختان کاشته شده به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و این طرح تا سال ۱۴۰۸ به‌صورت مستمر پایش خواهد شد.

موسوی‌نژاد در پایان با اشاره به تداوم این نهضت ملی، گفت: طرح کاشت یک میلیارد درخت محدود به این عدد نخواهد بود و در سال‌های آینده، گام‌های بلندتری در این مسیر برداشته می‌شود و همچنین با تصویب آئین‌نامه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی و مشارکت خیرین، پشتوانه مناسبی برای حمایت از اجرای هرچه بهتر این طرح ملی فراهم‌شده است.